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Закон, порядок, государство

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Российские военнослужащие в Приднестровье провели турнир по гиревому спорту

Российские военнослужащие в Приднестровье провели турнир по гиревому спорту

В турнире приняло участие 8 команд, которые в общей сложности насчитывали 24 военнослужащих. .

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