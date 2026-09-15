Опасный тренд: две девушки госпитализированы после вдыхания «газа для взбитых сливок»

В начале сентября 2026 года две девушки из Пардес-Хана-Каркур были экстренно доставлены в больницу «Сорока» после употребления закиси азота — вещества, известного как «газ для взбитых сливок», что … .
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