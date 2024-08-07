Кандидат в вице-президенты США призвал прекратить украинский конфликт

Соединенным Штатам необходимо приложить усилия для прекращения конфликта на Украине и в Палестине. Об этом рассказал в интервью РИА Новости кандидат на пост вице-президента США от Либертарианской партии Майк тер Маат.
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