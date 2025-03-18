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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Из офиса «Спартака» в Москве пропали 17 коллекционных наручных часов с символикой клуба. Ущерб оценивается в 1,1 млн рублей (Mash)

Набор коллекционных часов был украден из офиса московского «Спартака» на стадионе «Лужники», сообщает «Чемпионат» со ссылкой на телеграм-канал Mash.

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