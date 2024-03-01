Мини-ПК массой всего 660 граммов с 8-ядерным Ryzen 7 7840HS, 32 ГБ ОЗУ, встроенным экраном и сканером отпечатков пальцев — за 515 долларов. Представлен Tianbao GEM12

Нетипичный мини-компьютер появился в продаже на китайском маркетплейсе JD.com. Создатели устройства под названием Tianbao GEM12 (или AOOSTAR GEM12) интегрировали в корпус небольшой экран и даже сканер отпечатков пальцев, который может работать в составе функции биометрической идентификации Windows Hello.