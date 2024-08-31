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Мы из Советского Союза

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  • demyr150648
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Некоторые музеи Санкт-Петербурга, ч.6. Коллекция русской живописи Музея Фаберже

Некоторые музеи Санкт-Петербурга, ч.6. Коллекция русской живописи Музея Фаберже

Сегодня мы посетим только один музей Санкт-Петербурга. он стоит того.Отправляясь в музей, где представлена крупнейшая в мире коллекция произведений фирмы Карла Фаберже, совершенно не ожидаешь встретить там изобразительное искусство, правда? А вот оказывается Музей Фаберже — это не только про ювелирные шедевры! Выставочный зал Шуваловского дворца.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Спасибо  за  экскурсию  в мир  живописи.
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11 час.
d
demyr150648
Благодарю. Обязательно посмотрю.
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1 час.

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