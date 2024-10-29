Нарушением Конституции России является запрет на ношение хиджаба в школах Владимирской области, заявил муфтий Чечни и советник главы республики Салах Межиев 28 октября, сообщает Telegram-канал Духовного управления мусульман региона.
Муфтий Чечни назвал запрет хиджабов в школах антиконституционным
Комментарии
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Дмитрий Гурин
Насчет запрета ношения "никабов" полностью согласен, даже в самой Чечне их не носят (пожил там работая более 6 лет). Насчет хиджабов ничего сказать не могу тем более его некую разновидность "шейла" носят очень много девушек и женщин даже не зная о его происхождении. Так что думаю что закон не доработан...как и все законы принятые последнее время. Спешат наши депы вот только куда? Обгадились наверное....
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