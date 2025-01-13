Рязанская ГАИ выявила 922 правонарушения за выходные

Инспекторы выявили 922 нарушения ПДД, среди них: за управлением транспортным средством в состоянии опьянения задержали 10 человек, 11 человек управляли без водительских прав, ещё 10 нарушений были связаны с перевозкой детей, девять водителей отказывались от медосвидетельствования.
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