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Регион 29

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В Поморье молодые железнодорожники осваивают искусство командной работы на образовательном семинаре

В региональном молодежном центре стартовал образовательный семинар Северной железной дороги, собравший молодых специалистов из разных уголков Архангельской областиВ региональном молодежном центре стартовал образовательный семинар Северной железной дороги, собравший молодых специалистов из разных уголков Архангельской областиВ течение двух дней для участников организованы лекции, тренинги и встречи с приглашенными экспертами, нацеленные на прокачку как профессиональных, так и личных навыков.

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