Политолог Шаповалов: у США недостаточно ресурсов для победы над Ираном

Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов назвал слова президента США Дональда Трампа попыткой представить действия Вашингтона безоговорочной победой и убедить в этом общество.
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