Глава СК РФ Бастрыкин распорядился завести уголовное дело по факту нападения мигранта на ребенка в Ленобласти

Ситуацию контролирует центральный аппарат следкома Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился начать уголовное расследование после сообщений о нападении мигранта на ребенка в городе Мурино, Ленинградской области.
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