Коц: «мирный план» Трампа противоречит условиям Москвы

Новый план урегулирования украинского конфликта, по информации зарубежных СМИ, обсуждаемый сейчас окружением избранного президента США Дональда Трампа, противоречит выдвигаемым РФ условиям, считает военкор Александр Коц.
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