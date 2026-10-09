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ДумаТВ

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Лукашенко пошутил над Пашиняном во время фотосессии на саммите СНГ

Лукашенко пошутил над Пашиняном во время фотосессии на саммите СНГ

Александр Лукашенко с иронией прокомментировал планы Армении сблизиться с Европой, заявив, что страна не сможет отдалиться от соседей.

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