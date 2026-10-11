Липецкая область столкнулась с массовыми сбоями онлайн-сервисов

Сбои зафиксированы не только у сервисов «Яндекса», но и у Lamoda, «Дом.ру», «Вкусно — и точка», Rostic s, «Магнит», «Додо Пиццы», ЦИАН, «Аптека.
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