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Татар-информ

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В России изменились правила оплаты сверхурочной работы

С 1 сентября в России вступил в силу обновленный порядок оплаты сверхурочной работы. Теперь при ее расчете работодатель должен будет учитывать не базовый оклад, а заработную плату сотрудника в целом — с компенсационными и стимулирующими выплатами.

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