Катастрофа ВСУ: названы сроки окончания СВО после отключения Starlink

Украинская армия не сможет продолжать боевые действия в случае отключения Starlink. Военный эксперт Борис Джерелиевский в эксклюзивной беседе с aif.
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Данные разведки даём, сказал Трамп, да и Маску деньги иду и чего ему уходить. Трамп сказал договаривайтесь с Илоном, а сам не влез. Автор же поторопился увидеть катастрофу.