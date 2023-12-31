Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

819 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Нелюбин
    Да кто же в этом сомневался..Рост ЖКХ с 1 янва...
  • Oleg Ivanov
    У тебя видно привычка, говном плеваться, где объективные возражения или адекватное обсуждение?Где я сказал что в СССР...Миллионы пенсионе...
  • Сергей Федотов
    Бездомная прорва. Тарифы повышают 2 раза в год(пенсии и зарплаты кастати 1 раз), сами услуги не улучшаются. Куда уход...Новые неприятные ...

На Северном флоте состоялся чемпионат смешанного авиационного корпуса по зимнему офицерскому троеборью

На Северном флоте состоялся чемпионат смешанного авиационного корпуса по зимнему офицерскому троеборью

Офицеры соревновались в стрельбе из пистолета Макарова, плавании и лыжной гонке. .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх