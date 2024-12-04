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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

4 подписчика
🙏🏻 Спасибо миру за такой набор праздников, без которого вывезти среду было бы

🙏🏻 Спасибо миру за такой набор праздников, без которого вывезти среду было бы крайне сложно. Ну вот сами посудите – хочется отметить все и сразу: ❤️ Международный день объятий ❤️ День заказа подарков Деду Морозу ❤️ День угощения птиц и белок ❤️ День особенных детей ❤️ День вина "Каберне Фран" ❤️ День печенья ❤️ День носков Ну класс же! Можно со всех сторон обложиться теплыми и уютными радостями и проплыть этот день в максимально расслабленном состоянии.

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