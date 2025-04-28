Киев и Вашингтон договорились не включать помощь США в соглашение по недрам

По словам Шмыгаля, эти договоренности были достигнуты в рамках встречи с главной американского Минфина Скоттом Бессентом Вашингтон и Киев договорились не включать ранее предоставленную американскую помощь в соглашение о недрах в качестве долгового обязательства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии