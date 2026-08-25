Поболтаем
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Поболтаем

52 143 подписчика

Профессор из России обнаружила значительное количество «преувеличений» в комментариях к политическим и музыкальным стримам

Профессор из России обнаружила значительное количество «преувеличений» в комментариях к политическим и музыкальным стримам

Материалом для наблюдений стали пользовательские комментарии, написанные в 2023-2025 годах. По словам Татьяны Шмелевой, в интернет-комментариях, как и в разговорной речи, гиперболические высказывания чаще всего – оценочные.

Вернуться к статье