Профессор из России обнаружила значительное количество «преувеличений» в комментариях к политическим и музыкальным стримам

Материалом для наблюдений стали пользовательские комментарии, написанные в 2023-2025 годах. По словам Татьяны Шмелевой, в интернет-комментариях, как и в разговорной речи, гиперболические высказывания чаще всего – оценочные.
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