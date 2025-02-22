В Калужской области сотрудниками полиции задержан гражданин, подозреваемый в покушении на незаконный сбыт наркотических средств

Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Калужской области была получена оперативно-значимая информация о возможной причастности 23-летнего иностранного гражданина к незаконному обороту наркотических веществ на территории областного центра.
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