Николай Азаров: Удары по Крыму 9 мая, угроза мосту и судьба Одессы. Что скрывает Киев и Запад?

Почему Киев готовится к провокациям на 9 мая, рискуя полным разрывом с Россией? Как связаны запрет русского языка в Украине и нацистские методы власти? Одесса — следующий фронт? Что ждёт город, ставший жертвой киевского режима? Премьер-министр Украины (2010—2014) Николай Азаров ответил на вопросы зрителей, читателей и ведущей Натальи Воронцовой.