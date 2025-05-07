"Орешники" наготове, ключевые цели выбраны. Время прилёта – 6 минут. Дроны добрались до Москвы – "Киев грозит Параду Победы"

Да, но наркоман может отдать ПРИКАЗ из Польше, куда ОН доберётся заранее!😱😱😱👈

Leonid PlиGin

Это не Украина, грозит ударами по Красной площади в День Победы, а Европа, США и Япония! И удар возмездия должен быть нанесён по центрам принятия решений, расположенным в Европе, США и Японии.