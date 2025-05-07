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"Орешники" наготове, ключевые цели выбраны. Время прилёта – 6 минут. Дроны добрались до Москвы – "Киев грозит Параду Победы"

"Орешники" наготове, ключевые цели выбраны. Время прилёта – 6 минут. Дроны добрались до Москвы – "Киев грозит Параду Победы"

Угроза нанесения удара 9 мая по Параду Победы на Красной площади стала одним из главных элементов пропагандистской войны киевского режим.

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Комментарии
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Лев Добрый
Да, но наркоман может отдать ПРИКАЗ из Польше, куда ОН доберётся заранее!😱😱😱👈
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14 час.
Leonid PlиGin
Это не Украина, грозит ударами по Красной площади в День Победы, а Европа, США и Япония! И удар возмездия должен быть нанесён по центрам принятия решений, расположенным в Европе, США и Японии.
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11 час.
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