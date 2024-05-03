"Испуганные патриоты" вернулись домой. Россия от этого только выиграла

"Испуганные патриоты", бежавшие из страны в начале СВО и во время мобилизации, вернулись. Американская газета Bloomberg отмечает, что Россия от этого только выиграла: эти люди помогли стране увеличить экономические показатели.
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