Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 359 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Svetlana Kuzmina
    Олимпиада во Франции будет мировым позором МОК. А если еще на этой олимпиаде будут выступать спортсмены трансвеститы ..."Демонстрации без...
  • Андрей Матвеев
    Путин, дай мне возможность, безнаказанно  ликвидировать любым способом угрозу моей жизни и жизни моих родных и я буду...Мигрант напал на ...
  • Гусаров Игорь
    Давео пора.Новые законы сыто...

"Испуганные патриоты" вернулись домой. Россия от этого только выиграла

"Испуганные патриоты" вернулись домой. Россия от этого только выиграла

"Испуганные патриоты", бежавшие из страны в начале СВО и во время мобилизации, вернулись. Американская газета Bloomberg отмечает, что Россия от этого только выиграла: эти люди помогли стране увеличить экономические показатели.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ГД
Галина Друзина
Никого не пускать обратно - это предатели.
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх