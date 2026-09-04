Зеленский стремится подчинить спецслужбы – Мирошник

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Владимир Зеленский намерен подчинить себе все украинские спецслужбы, а Служба безопасности Украины (СБУ) получила от него «карт‑бланш» на монополизацию силовых структур.