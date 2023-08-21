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Давила попрощался с «Леоном» и вылетел в Россию перед переходом в ЦСКА

Давила попрощался с «Леоном» и вылетел в Россию перед переходом в ЦСКА

Нападающий опубликовал в инстаграме видео с лучшими голами за «Леон» и написал: «Пришло время попрощаться с этим невероятным клубом, который с первого дня помогал мне расти.

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