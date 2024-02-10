Чёрный или зелёный: На какой чай сделать ставку перед сном?

Чашка горячего напитка для многих - обязательный ритуал перед сном. Но какой сорт чая предпочесть, чтобы не спровоцировать бессонницу?Специалисты нередко говорят, что пить крепкий кофе лучше исключительно в первой половине дня.
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