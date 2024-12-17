Эксперты оценили экспортные погрузки угля

Решение о том, в каком объеме будут заключены соглашения с угольными регионами на следующий год еще не приняты, однако эксперты считают, что снижение перевозок угля не приводит к замещению его другими грузами.
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