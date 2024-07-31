Госдеп: США не могут в одиночку обеспечить Киеву успех в конфликте

Соединенные Штаты не могут гарантировать Украине успех в противостоянии с Россией. Об этом, ссылаясь на выступление в сенатском комитете по иностранным делам помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена, сообщает ТАСС.
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