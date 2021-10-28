Это предательство! Почему Россия будет строить новый газопровод в Китай в обход Казахстана?

militaryarmsПолитикаЭто предательство! Почему Россия будет строить новый газопровод в Китай в обход Казахстана?В последние дни в СМИ появился один весьма неожиданный информационный повод для критики политики Российской Федерации.Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАнатолий КарпенкоЭто правильное решение.На мой взгляд моголы это самый дружественный сосед. Никаких претензий , никакой русофобии, а помощи во время войны больше больше чем европа и наши братья вместе взятые. Сколько передали зимнего обмундирования,полушкбки , валенки , рукавицы ,шапки , продовольствие , косервы , мяса , лшадей ...... ,и давали деньги на производство танков и самолетов.. Так что трубы пусть идут через Монголию. А европейцам можно сказать что бы не торопились с сертификацией СП2 , весь газ уже купили китайцы.МаратПравильно. Пусть наведут порядок с некими русофобами, а уж потом можно и о газе для них подумать ...Svet AlexЗаголосили! Русофобию разводить в своей стране нас не спрашивают, на латиницу переходить-тоже не наше дело, нашими территориями пользоваться-тоже не смейте напоминать! Как они все хотят хоть что-то поиметь на дармовщинку от России. Пусть америкосы им помогают, они их любят!Комментировать
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