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  • Svet Alex
    Заголосили! Русофобию разводить в своей стране нас не спрашивают, на латиницу переходить-тоже не наше дело, нашими те...Это предательство...
  • Марат
    Правильно. Пусть наведут порядок с некими русофобами, а уж потом можно и о газе для них подумать ...Это предательство...
  • Анатолий Карпенко
    Это правильное решение.На мой взгляд моголы это самый дружественный сосед. Никаких претензий , никакой русофобии, а п...Это предательство...

Это предательство! Почему Россия будет строить новый газопровод в Китай в обход Казахстана?

Это предательство! Почему Россия будет строить новый газопровод в Китай в обход Казахстана?

В последние дни в СМИ появился один весьма неожиданный информационный повод для критики политики Российской Федерации.

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Анатолий Карпенко
Это правильное решение.На мой взгляд моголы это самый дружественный сосед. Никаких претензий , никакой русофобии, а помощи во время войны больше больше чем европа и наши братья вместе взятые. Сколько передали зимнего обмундирования,полушкбки , валенки , рукавицы ,шапки , продовольствие , косервы , мяса , лшадей ...... ,и давали деньги на производство танков и самолетов.. Так что трубы пусть идут через Монголию. А европейцам можно сказать что бы не торопились с сертификацией СП2 , весь газ уже купили китайцы.
Марат
Правильно. Пусть наведут порядок с некими русофобами, а уж потом можно и о газе для них подумать ...
Svet Alex
Заголосили! Русофобию разводить в своей стране нас не спрашивают, на латиницу переходить-тоже не наше дело, нашими территориями пользоваться-тоже не смейте напоминать! Как они все хотят хоть что-то поиметь на дармовщинку от России. Пусть америкосы им помогают, они их любят!

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