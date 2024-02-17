Мужчины избегают красивых женщин, хотите знать почему?

Красивые женщины нередко оказываются на самом деле одинокими. Но почему так происходит, ведь, казалось бы, должно быть все наоборот, чем красивее и умнее женщина, тем большей должна быть страсть между мужчиной и женщиной, а, следовательно, у женщины должно быть больше поклонников.
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