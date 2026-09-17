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Избиркомы в шести регионах будут использовать БПЛА для доставки документов

Избиркомы в шести регионах будут использовать БПЛА для доставки документов

В шести российских регионах избиркомы будут использовать беспилотные летательные аппараты для доставки избирательной документации.

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