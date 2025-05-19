"Хорошая и продуктивная": Белый дом в характеристике встречи Вэнса и Зеленского был краток

Пресс-секретарь администрации президента США Кэролайн Левитт охарактеризовала первую после долгого перерыва встречу вице-президента Джея Ди Вэнса с украинским лидером Владимиром Зеленским: "хорошая и продуктивная".
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