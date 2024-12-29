С начала года пожарная охрана Крыма отработала более семи тысяч выездов

За год подразделениями ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» было осуществлено 7047 выездов, из которых 1309 – на пожары, 96 – на обеспечение пожарной безопасности происшествий, связанных с аварийно-спасательными работами, 633 – для проведения профилактической работы с населением.