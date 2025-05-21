Бухановская: Подражательница битцевского маньяка из Бердянска психически больна

Психиатр Ольга Бухановская в беседе с изданием aif.ru призвала проверить 14-летнюю девочку из Бердянска, которая убила маленькую девочку, нужно проверить на сложные психические болезни, связанные с ментальным здоровьем.
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