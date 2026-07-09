Глава Липецкой области: «Лукойл» и «Роснефть» должны быть честными по топливу

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов обратился к руководству «Лукойла», «Роснефти» и «Газпромнефти» с просьбой срочно увеличить поставки бензина в регион и наладить прозрачное взаимодействие с оперштабом.
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