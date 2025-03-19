Депутат Штрак-Циммерманн: Путин и Трамп обсуждали раздел Украины

Председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп во время телефонного разговора обсудили "раздел Украины" и предупредила о последствиях для всей Европы.
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