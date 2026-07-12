Арно Дюбьен: Филипп опережает Ле Пен среди французских пенсионеров

Эдуар Филипп обгоняет Марин Ле Пен по популярности среди французских пенсионеров. Арно Дюбьен из центра "Обсерво" отмечает, что изменения в голосах пенсионеров сильно влияют на политический баланс Франции, делая участие Ле Пен в выборах рискованным шагом.
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