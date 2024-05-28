Акцию «Безопасность на дорогах начинается с семьи» провели Госавтоинспекторы Алагирского района Северной Осетии совместно с отрядом ЮИД

В рамках профилактического мероприятия «Внимание дети» сотрудники Госавтоинспекции Алагирского района совместно с ЮИД провели акцию «Безопасность на дорогах начинается с семьи».
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