Россия рассматривает возможность мирных переговоров с Украиной — "Известия"

В рамках переговорного процесса допускается посредничество западной страны.Российская газета "Известия" сообщает со ссылкой на высокопоставленный источник, что Россия готова к началу переговорного процесса по украинскому конфликту.
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