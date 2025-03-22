Anti-MAGA Law Firm Pledges $40M To Pro-Trump Causes To Avoid Security Clearance Suspensions Authored by Katabella Roberts via The Epoch Times (emphasis ours), President Donald Trump is withdrawing an executive order targeting New York-based law firm Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison (Paul Weiss) after it agreed to review its hiring practices and provide tens of millions of dollars in free legal services to support some of his administration’s initiatives.
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