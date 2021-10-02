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Эксперт рассказал, через какое время после ОРВИ и гриппа можно прививаться от COVID-19

Эксперт рассказал, через какое время после ОРВИ и гриппа можно прививаться от COVID-19

Прививаться от COVID-19 можно через 2–3 недели после перенесенного ОРВИ или гриппа, это не является причиной отказа от вакцинации против коронавируса, рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

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