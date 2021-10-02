Эксперт рассказал, через какое время после ОРВИ и гриппа можно прививаться от COVID-19

Прививаться от COVID-19 можно через 2–3 недели после перенесенного ОРВИ или гриппа, это не является причиной отказа от вакцинации против коронавируса, рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
Прививаться от COVID-19 можно через 2–3 недели после перенесенного ОРВИ или гриппа, это не является причиной отказа от вакцинации против коронавируса, рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
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