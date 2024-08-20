Кто будет править морями по итогам нынешних событий В Европе опасаются новых ударов ВС РФ по портовой инфраструктуре Украины.
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Кто будет править морями по итогам нынешних событий В Европе опасаются новых ударов ВС РФ по портовой инфраструктуре Украины.
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