“ПК-гейминг за $2000: Black Myth: Wukong на RTX 5090 без DLSS 4 едва достигает 29 FPS Новая флагма...

“ПК-гейминг за $2000: Black Myth: Wukong на RTX 5090 без DLSS 4 едва достигает 29 FPSНовая флагманская видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5090, стоимостью $2000, вновь оказалась в центре внимания, но далеко не по самым положительным причинам.