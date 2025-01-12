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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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“ПК-гейминг за $2000: Black Myth: Wukong на RTX 5090 без DLSS 4 едва достигает 29 FPS Новая флагма...

“ПК-гейминг за $2000: Black Myth: Wukong на RTX 5090 без DLSS 4 едва достигает 29 FPS Новая флагма...

“ПК-гейминг за $2000: Black Myth: Wukong на RTX 5090 без DLSS 4 едва достигает 29 FPSНовая флагманская видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5090, стоимостью $2000, вновь оказалась в центре внимания, но далеко не по самым положительным причинам.

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