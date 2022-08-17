Газета.ру

7 602 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Надо повнимательнее проверить декларацию доходов этого Рахманова. Посмотреть где и какая недвижимость у "товарища".Путин раскритиков...
  • Георгий Михалев
    Обычное дело, наверное недавно купил, решил пристрелять.Суд арестовал муж...
  • Георгий Михалев
    Обычная история из жизни алкашей.В Волгограде женщ...

The Independent: тысячи украинских беженцев рискуют остаться без крова в Великобритании

The Independent: тысячи украинских беженцев рискуют остаться без крова в Великобритании

Каждый четвертый британец, приютивший у себя беженцев с Украины, собирается отказаться от участия в программе по приему мигрантов на фоне увеличения стоимости их содержания из-за ухудшения экономической ситуации в королевстве, пишет The Independent.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх