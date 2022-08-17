The Independent: тысячи украинских беженцев рискуют остаться без крова в Великобритании

Каждый четвертый британец, приютивший у себя беженцев с Украины, собирается отказаться от участия в программе по приему мигрантов на фоне увеличения стоимости их содержания из-за ухудшения экономической ситуации в королевстве, пишет The Independent.
Каждый четвертый британец, приютивший у себя беженцев с Украины, собирается отказаться от участия в программе по приему мигрантов на фоне увеличения стоимости их содержания из-за ухудшения экономической ситуации в королевстве, пишет The Independent.
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