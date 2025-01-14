Прокуратура оспорит приговор перевозчику Бесчастному — фигуранту дела Шеломенцева

Ранее барнаульского перевозчика Олега Бесчастного приговорили к штрафу в размере 40 млн рублей Прокуратура обжалует приговор барнаульскому перевозчику Олегу Бесчастному, которого Индустриальный районный суд в конце 2024 года приговорил к штрафу в размере 40 млн рублей.