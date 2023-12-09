Участник СВО из Новосибирска показал запуск дрона-камикадзе

Дрон-камикадзе "Пиранья" может взлетать очень высоко и к нему обычно привязывают взрывчатку.Новосибирец Юрий Шаровский, который ушёл добровольцем на СВО, продемонстрировал наглядно, как запускает дрон-камикадзе.