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Министр Силуанов раскрыл план: к 2030 году МРОТ в России вырастет до 35 тысяч рублей — как это изменит жизнь миллионов

В ближайшие четыре года минимальная заработная плата в России изменится кардинально. Министр финансов Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации заявил, что к 2030 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет до 35 тысяч рублей.

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