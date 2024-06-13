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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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35-летний Витцель продлил контракт с «Атлетико» до 2025 года. Он провел 94 матча за два сезона

Мадридский клуб объявил о продлении контракта с 35-летним полузащитником до 2025 года. Бельгиец перешел в «Атлетико» в 2022 году.

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