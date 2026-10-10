Financial Times: около 50 человек пострадали при атаке на аэропорт Эр-Рияда

В результате ракетной атаки на международный аэропорт Эр-Рияда пострадали десятки человек. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на источник.
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